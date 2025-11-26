ЕС на фоне мирных усилий по Украине пообещал оружие Киеву

Глава дипслужбы Евросоюза Кая Каллас заявила, что также будут применяться "больше санкций" против России

БРЮССЕЛЬ, 26 ноября. /ТАСС/. Главы МИД ЕС по итогам экстренной видеоконференции подтвердили оглашенную ранее единую позицию по вопросам украинского урегулирования, в том числе о немедленном перемирии, санкционном давлении на Россию и поддержке Киева в отказе от территориальных уступок. Об этом заявила по итогам консультаций глава дипслужбы ЕС Кая Каллас.

"Мы подтвердили необходимость немедленного и безусловного перемирия", - заявила она, добавив, что позиция стран ЕС относительно американской мирной инициативы по Украине также не претерпела изменений.

Каллас сказала, что министры "обсудили давление на Россию" и "поддержку Украины", то есть "больше санкций против России и больше военной помощи Украине", выступили против территориальных уступок со стороны Киева, отказались поддержать сокращение численности ВСУ. Кроме того, на консультациях было заявлено, что только страны ЕС и НАТО могут принимать решения об интеграции Украины в эти структуры.

Она также подчеркнула, что министры обсуждали экспроприацию активов России под видом так называемого "репарационного кредита", подчеркнув, что Еврокомиссия продолжает считать эту опцию "оптимальной" для продолжения финансирования Украины.