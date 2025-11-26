Додон: Молдавия подрывает безопасность ЕС

Экс-президент республики отметил, что речь идет о переправке на территорию страны контрабандного оружия и боеприпасов с Украины

Редакция сайта ТАСС

Лидер Партии социалистов Республики Молдова Игорь Додон © Алексей Майшев / POOL/ ТАСС

КИШИНЕВ, 26 ноября. /ТАСС/. Власти Молдавии подрывают безопасность ЕС, допуская переправку на его территорию контрабандного оружия и боеприпасов с Украины. Об этом заявил корреспонденту ТАСС бывший президент Молдавии, лидер крупнейшей оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон, комментируя сообщение Генеральной прокуратуры о том, что задержанная на границе с Румынией партия контрабандного оружия и боеприпасов была завезена с Украины.

"Генеральная прокуратура Молдавии, сообщив о том, что контрабандное оружие и боеприпасы, задержанные на границе с Румынией, поступили с территории Украины, подтвердила то, о чем давно предупреждала оппозиция. Мы уже три года требуем отчета правительства в парламенте по вопросам безопасности, так как обеспокоены тем, что наша страна при попустительстве властей становится транзитной зоной для контрабанды оружия с территории Украины в Европейский союз. Таким образом, наряду с Украиной, где идут боевые действия, мы стали серьезным источником нестабильности для стран ЕС. Мы не понимаем молчания по этому важному вопросу со стороны президентов Молдавии и Украины - Майи Санду и Владимира Зеленского", - сказал Додон.

Он подчеркнул, что фракция социалистов в парламенте потребовала провести слушания по поводу инцидента с задержанием контрабандного оружия.

С требованием провести слушания и заседание Высшего совета безопасности по этому вопросу выступили и другие оппозиционные партии. Однако председатель парламентской комиссии по нацбезопасности, депутат правящей Партии действия и солидарности (ПДС) Лилиан Карп заявил, что парламентские слушания по контрабандным боеприпасам, завезенным в Молдавию с Украины, будут проводиться в закрытом режиме по соображениям секретности.

В ночь на 20 ноября таможня Румынии на границе с Молдавией на КПП Леушень - Албица задержала грузовик с оружием. По данным прокуратуры Молдавии, контрабандой с территории Украины пытались провезти 18 компонентов боеприпасов, 8 боеприпасов, переносной зенитный ракетный комплекс и дрон типа "Герань-2" с разобранным двигателем без элементов пиротехнического свойства. Прокуратура опровергла заявления ряда молдавских экспертов и политиков, что след контрабанды ведет к складам в Приднестровье, которые охраняют военнослужащие Оперативной группы российских войск. В Кишиневе было заведено уголовное дело по данному факту и начато расследование. В рамках открытого уголовного дела полиция уже задержала пятерых подозреваемых.