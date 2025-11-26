Аэропорт Вильнюса будет закрыт как минимум восемь часов

Такое решение приняли после инцидента с самолетом авиакомпании LOT, который, двигаясь в сторону стоянки, съехал с посадочной полосы

ВИЛЬНЮС, 26 ноября. /ТАСС/. Вильнюсский международный аэропорт после инцидента с выкатившимся за пределы взлетно-посадочной полосы самолетом польской авиакомпании LOT будет закрыт как минимум восемь часов. Об этом заявил журналистам представитель аэропорта Тадас Василяускас.

"Закрытие аэропорта продлено до 22:00 (23:00 мск - прим. ТАСС). На месте происшествия для выяснения его причин находятся эксперты, после чего можно будет самолет убрать и возобновить работу в нормальном режиме", - сказал он.

Ставшее причиной закрытия аэропорта ЧП произошло в 13:43 (14:43 мск) при неблагоприятных погодных условиях. В Вильнюсе обильно шел снег. Прибывший из Варшавы борт, двигаясь в сторону стоянки, съехал с посадочной полосы. Никто не пострадал.

Аэропорт сообщил, что будет закрыт до 17:00 (18:00 мск), однако затем закрытие было продлено до 19:00 (20:00 мск) и еще раз до 22:00 (23:00 мск).