В Турции заявили о готовности участвовать в механизмах, гарантирующих мир в Газе

В СНБ республики отметили, что прекращение огня в Газе имеет жизненно важное значение "для прекращения геноцида в регионе"

Редакция сайта ТАСС

АНКАРА, 26 ноября. /ТАСС/. Совет национальной безопасности (СНБ) Турции заявил, что республика готова участвовать в механизмах поддержания мира в секторе Газа.

"Турция, как и в рамках установления режима прекращения огня, в дальнейшем готова взять на себя ответственность [в рамках реализации] механизмов, которые гарантируют мир и стабильность в Газе и внести вклад в усилия по восстановлению Газы", - говорится в заявлении СНБ по итогам заседания, прошедшего под руководством президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

Совет отметил, что "прекращение огня в Газе, одним из инициаторов которого была Турция, имеет жизненно важное значение для прекращения геноцида в регионе". "Однако [на заседании] было подчеркнуто, что израильская администрация, нарушающая режим прекращения огня, должна немедленно прекратить атаки и выполнить свои обязательства", - говорится в заявлении.