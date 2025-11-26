В НАБУ подали заявление о возможном злоупотреблении в МО Украины

Речь идет о злоупотреблении в военном ведомстве при закупках бронежилетов, заявили в Общественном антикоррупционном совете

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Общественный антикоррупционный совет при Минобороны Украины (ОАС МОУ) направил в Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) заявление о возможном злоупотреблении в военном ведомстве при закупках бронежилетов.

"Заявление о совершении преступления должностными лицами Минобороны в порядке статьи 214 Уголовно-процессуального кодекса Украины в НАБУ сегодня подали представители ОАС <...>, - говорится в сообщении в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). - В документе говорится о возможном злоупотреблении должностными лицами Министерства обороны Украины - в частности DOT - Государственным оператором тыла, - во время проведения тендеров по закупке бронежилетов".

В ОАС подчеркнули, что речь идет о контрактах с двумя компаниями. Отмечается, что это дело "было составной частью сделок, исследуемых антикоррупционными органами в рамках "Миндичгейта".

10 ноября НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) объявили о проведении масштабной операции по раскрытию крупной коррупционной схемы в энергетике. По данным следствия, участники преступной схемы отмыли не менее $100 млн. Координатором преступной схемы следствие назвало бизнесмена и друга Владимира Зеленского Тимура Миндича. Он выехал с Украины за несколько часов до обысков. Обвинения по этому делу также были предъявлены бывшему вице-премьеру, экс-министру национального единства Алексею Чернышову, который входит в ближайшее окружение Зеленского. Позже появилась информация, что в материалах следствия под псевдонимом Али-Баба мог фигурировать глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак.

По информации украинских СМИ, это лишь часть схемы и вскоре могут появиться материалы о причастности высших чиновников к коррупции в сфере обороны, в частности в госзакупках. В связи с расследованием также называлось имя нынешнего секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Умерова. В САП заявили, что Миндич вмешивался в сферу обороны именно через "осуществление влияния" на занимавшего в тот период пост министра обороны Умерова и уговорил купить некачественные бронежилеты для ВСУ на $5,2 млн. 25 ноября Умеров дал показания по этому делу в качестве свидетеля на допросе в НАБУ.