Замгенсека ООН: Секретариат организации предотвратил третью мировую

Мелисса Флеминг отметила, что ООН "остается единственным универсальным форумом для установления мира"

Редакция сайта ТАСС

ЖЕНЕВА, 26 ноября. /ТАСС/. Секретариату ООН и другим учреждениям всемирной организации в отличие от Совета Безопасности ООН удалось предотвратить несколько конфликтов и войн, в том числе третью мировую. Такое мнение выразила заместитель генерального секретаря ООН по глобальным коммуникациям Мелисса Флеминг.

"Совет Безопасности не смог предотвратить или остановить ряд конфликтов на ранней стадии, - сказала она в интервью газете Neue Zürcher Zeitung, отвечая на вопрос, следует ли считать неудачей ООН тот факт, что в мире фиксируется максимальное с 1946 года число вооруженных конфликтов. - Но Секретариат ООН и другие учреждения ООН предотвратили войны или стабилизировали нестабильные ситуации. По крайней мере, нет третьей мировой войны".

По мнению Флеминг, всемирная организация "несовершенна и должна стать лучше". В то же время она признала, что ООН "остается единственным универсальным форумом для установления мира".

12 марта генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш объявил о запуске инициативы "ООН-80" (название отсылает к 80-му юбилею организации в этом году), направленной на повышение эффективности организации и внесение структурных изменений в ее работу. 2 мая его официальный представитель Стефан Дюжаррик подтвердил планы масштабных реформ всемирной организации. По его словам, речь идет о работе по трем направлениям: оптимизации использования ресурсов, пересмотре устаревших мандатов и структурных изменениях системы ООН. Последние два требуют одобрения государств-членов.