Депутат Рады Безуглая пообещала блокировать трибуну, пока не уволят Ермака

Она призвала коллег "не молчать, не прогибаться, не пытаться переждать", а присоединиться к забастовке и добиться перемен
Редакция сайта ТАСС
19:00

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заявила, что прибегнет ко всем возможным действиям, в том числе к блокировке трибуны, чтобы парламент не смог голосовать, пока глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак не будет отправлен в отставку.

24 ноября Безуглая объявила, что не станет голосовать в парламенте, пока Ермака не уволят. Однако теперь она пояснила, что будет препятствовать голосованию и других парламентариев. "Хочу предупредить: моя забастовка в парламенте - не просто заявление. Я сделаю все, что физически могу, чтобы ни одного решения через Верховную раду не было проведено, пока на должности остается Андрей Борисович [Ермак], - написала она в своем Telegram-канале. - Поэтому блокирование трибуны, правки <...> - все, безотносительно к законопроектам, которые ставятся на голосование, мои действия будут одинаковыми".

Безуглая призвала коллег "не молчать, не прогибаться, не пытаться переждать", а присоединиться к забастовке и добиться перемен.

По ее словам, Украина сейчас в "сложной ситуации внутриполитического кризиса". При этом она считает, что Зеленский уже начинает искать альтернативы Ермаку в разных сферах. В качестве примера Безуглая привела привлечение к процессу переговоров руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов). Хотя, подтвердила депутат, ранее Зеленский был готов уволить Буданова, конфликтующего с Ермаком.

Глубокий кризис украинской власти спровоцировало раскрытие коррупции в ближайшем окружении Зеленского. Работа парламента была заблокирована, ряд депутатов, в том числе от правящей партии "Слуга народа", потребовали отставки Ермака, который может быть причастен к коррупционным схемам. Как сообщал депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), увольнения Ермака, в частности, потребовали от Зеленского Буданов, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия и министр цифровой трансформации Михаил Федоров. Однако Зеленский отказался уволить Ермака и даже назначил его главой украинской делегации на переговорах. 

