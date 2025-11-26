В МИД Грузии заявили, что ЕС боится разговаривать с Тбилиси

Глава ведомства Мака Бочоришвили считает, что "эти страхи на самом деле касаются получения информации" от грузинской стороны

ТБИЛИСИ, 26 ноября. /ТАСС/. Брюссель боится разговаривать с Тбилиси, так как грузинская сторона готова аргументировано предоставить информацию на любую интересующую евробюрократов тему. Об этом сообщила глава МИД Грузии Мака Бочоришвили.

"Насколько я понимаю, есть определенные страхи разговаривать с грузинской стороной, и эти страхи на самом деле касаются получения от нас информации. Мы никогда не боялись предоставлять реальную информацию", - сказала Бочоришвили в интервью Первому каналу Общественного вещателя Грузии.

Представитель Еврокомиссии Анитта Хиппер ранее заявила, что заседание диалога ЕС - Грузия по вопросам прав человека перенесено. Причины отмены встречи в Еврокомиссии не называли.

В мае 2024 года парламент Грузии принял закон "О прозрачности иностранного влияния", и отношения страны с ЕС и США стали ухудшаться. Евросоюз неоднократно призывал власти Грузии отказаться от этого закона, однако лидеры правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" неизменно настаивали на том, что цель закона состоит в обеспечении прозрачности финансовых потоков работающих в Грузии НПО, некоторые из которых пытались устроить в стране революцию.