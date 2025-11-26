Вэнс встретится с Дрисколлом после его участия в переговорах по Украине

Беседа вице-президента США и американского министра армии пройдет на военной базе в Форт-Кэмпбелле

НЬЮ-ЙОРК, 26 ноября. /ТАСС/. Вице-президент США Джей Ди Вэнс встретится с министром армии (сухопутных войск) США Дэниелом Дрисколлом спустя несколько дней после того, как последний принимал участие в переговорах по мирному урегулированию конфликта на Украине.

Как сообщил пресс-пул Белого дома, "вице-президент и министр Дрисколл встретятся в частном порядке [на военной базе] в Форт-Кэмпбелле (штат Кентукки - прим. ТАСС) после полудня". Отмечается, что Дрисколл при этом не будет принимать участия в публичных мероприятиях Вэнса в Форт-Кэмпбелле.

Как ранее сообщало агентство Associated Press (AP) со ссылкой на американского чиновника, Дрисколл, который представляет американскую сторону на консультациях с Москвой и Киевом по урегулированию украинского конфликта, узнал о своем назначении за неделю до поездки в Киев и встречи с Владимиром Зеленским, где он передал план Вашингтона по урегулированию конфликта. В воскресенье министр находился на двусторонних консультациях США и Украины в Женеве, а в понедельник, по данным телеканала CBS News, он провел встречи с российскими представителями в Абу-Даби (ОАЭ). Позже Пентагон подтвердил эту информацию, уточнив, что консультации по урегулированию на Украине состоялись в понедельник вечером и во вторник. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил во вторник, что Кремль внимательно следит за сообщениями прессы о контактах представителей России и США в Абу-Даби.