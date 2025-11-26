ФБР подключилось к расследованию инцидента со стрельбой возле Белого дома

Об участии бюро сообщил глава ведомства Кэш Пател

ВАШИНГТОН, 26 ноября. /ТАСС/. Федеральное бюро расследований (ФБР) США принимает участие в расследовании инцидента со стрельбой возле Белого дома в Вашингтоне. Об этом сообщил глава ведомства Кэш Пател.

"ФБР подключилось к расследованию в Вашингтоне, округ Колумбия, и оказывает содействие после того, как сегодня днем военнослужащие Национальной гвардии получили огнестрельные ранения", - написал он в X.

Ранее министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм сообщила, что в результате стрельбы двое военнослужащих Нацгвардии получили ранения. По данным местного отделения телекомпании NBC, инцидент произошел в сквере неподалеку от Белого дома. Президент США Дональд Трамп, находящийся в настоящее время в штате Флорида, заявил, что два бойца Нацгвардии США находятся в тяжелом состоянии, нападавший также был ранен. Американский лидер добавил, что преступник "заплатит высокую цену" за содеянное.