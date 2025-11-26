ХАМАС обвинил Израиль в саботировании усилий посредников по ситуации в Рафахе

Как заявили представители движения, действия еврейского государства являются "грубым нарушением соглашения о прекращении огня в Газе"

Редакция сайта ТАСС

ДОХА, 27 ноября. /ТАСС/. Палестинское движение ХАМАС обвинило Израиль в срыве усилий посредников по урегулированию проблемы, связанной с бойцами движения, которые заблокированы в туннелях на подконтрольной израильской армии территории сектора Газа. Об этом говорится в заявлении группировки.

"За последний месяц движение прилагало значительные усилия вместе с различными политическими лидерами и посредниками для решения проблемы бойцов [в Рафахе] и их возвращения домой, а также представило конкретные идеи и механизмы для урегулирования этого вопроса, поддерживая постоянную связь с посредниками и администрацией США как одним из гарантов соглашения о прекращении огня. Однако оккупант свел на нет все эти усилия, выбрав язык убийств, преследований и задержаний, тем самым саботировав усилия посредников, которые проделали большую работу с различными международными акторами для прекращения страданий этих героических бойцов", - отмечается в заявлении, опубликованном в среду вечером в телеграм-канале движения.

Как отметили в ХАМАС, убийство и задержание Израилем бойцов группировки, которые оказались заблокированы в туннелях близ Рафаха, "является грубым нарушением соглашения о прекращении огня в Газе". Движение призвало посредников оказать давление на Израиль, чтобы он позволил сторонникам ХАМАС "вернуться в свои дома".

Боевики ХАМАС, которые находятся за пределами линии разграничения, преимущественно сосредоточены в районе города Рафах на юге анклава. Сведения относительно их численности разнятся. Палестинское агентство Maan указывает, что речь идет о примерно 150 вооруженных сторонниках группировки. Катарский телеканал Al Araby сообщал, что близ Рафаха остается около 50-60 бойцов. По сведениям газеты The Wall Street Journal, Израиль и арабские страны оценивают их численность в 200-300 человек.

Ранее ХАМАС уведомил посредников о готовности вывести своих бойцов из подконтрольной израильским военным "желтой зоны" и перевести их в другие части сектора. Однако такой подход не приняли Израиль и Соединенные Штаты. Вопрос о дальнейшей судьбе членов боевого крыла ХАМАС, находящихся в тоннелях близ Рафаха, остается одним из наиболее спорных на переговорах о реализации второго этапа плана по урегулированию конфликта, который был представлен президентом США Дональдом Трампом.