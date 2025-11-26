Посол Чжан: Китай предостерегает США от провокаций в тайваньском вопросе

КНР решительно возражает против поставок оружия Тайваню, подчеркнул дипломат

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Китайская сторона предостерегает США от возможных провокаций в тайваньском вопросе и призывает не доводить ситуацию до опасной черты. Об этом заявил в интервью ТАСС посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй.

"Продажа США оружия Тайваню грубо нарушает принцип "одного Китая" и положения трех совместных китайско-американских коммюнике. Это серьезные провокационные действия, затрагивающие суверенитет и интересы безопасности Китая. Подобные действия не только не способны изменить историческую неизбежность конечного объединения двух берегов Тайваньского пролива, но и лишь подводят обстановку в проливе к еще более опасной черте", - указал дипломат.

Он подчеркнул, что Китай "решительно выступает против любых форм военного контакта любых стран и регионов с Тайванем Китая и решительно возражает против поставок оружия Тайваню".

"Сепаратистские силы "независимости Тайваня", полагаясь на внешние силы для достижения независимости и используя оружие для сопротивления объединению, обрекают себя на гибель! - продолжил посол. - В этом году отмечается 80-я годовщина возвращения Тайваня в лоно родины. Это победа справедливости и неугасимая кровная связь между соотечественниками по обе стороны Тайваньского пролива".

Он напомнил, что Китай установил 25 октября Днем памяти освобождения Тайваня. "В последние годы китайская сторона последовательно принимает меры в поддержку Тайваня, активно продвигает три пути коммуникации материкового Китая и провинции Тайвань: торговое, почтовое и транспортное сообщение. Все больше жителей Тайваня поддерживают принцип "одна страна, две системы" и "консенсус 1992 года". Большое число тайваньских предпринимателей ведут бизнес в материковом Китае, студенты отправляются на материк для учебы, контакты между двумя берегами становятся все более тесными. Объединение двух берегов Тайваньского пролива отвечает чаяниям народа и соответствует общей тенденции развития", - подчеркнул Чжан Ханьхуэй.

"Попытки сепаратистских сил "независимости Тайваня" или антикитайских сил разделить Китай обречены на провал, - констатировал дипломат. - Мы высоко ценим неизменную приверженность России принципу "одного Китая" в тайваньском вопросе и ее последовательную твердую поддержку Китаю, что в полной мере отражает высокий уровень китайско-российских отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху".

Полный текст интервью читайте в 8:15 мск.