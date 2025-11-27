Politico: Рубио заявил, что Трамп не даст гарантии Украине до мирной сделки

Госсекретарь США также предложил обсуждать вопросы территорий и замороженных российских активов после заключения договора, сообщила газета

Редакция сайта ТАСС

ВАШИНГТОН, 27 ноября. /ТАСС/. Госсекретарь США Марко Рубио заявил европейским коллегам, что американская администрация хочет добиться заключения сделки по урегулированию украинского кризиса до того, как давать Киеву какие-либо гарантии безопасности. Об этом со ссылкой на источники сообщила газета Politico.

Как отмечает издание, президент США Дональд Трамп будет готов обсудить эти вопросы после заключения соглашения.

По информации собеседников Politico, Рубио также предложил обсуждать после заключения сделки и другие вопросы - в их числе территориальная целостность Украины и судьба замороженных за рубежом российских активов. Кроме того, госсекретарь отметил, что США не рассматриваются в качестве беспристрастного посредника в переговорном процессе, так как Вашингтон вводит санкции против России и оказывает военную помощь Украине.

США ранее предложили план по украинскому урегулированию, состоящий из 28 пунктов. Документ вызвал недовольство Киева и его партнеров в Европе, которые попытались его существенно скорректировать. 23 ноября США и Украина провели в Женеве консультации по мирному плану. По утверждению агентства РБК-Украина, делегации согласовали большую часть предложенной Вашингтоном программы, однако ряд ключевых пунктов был оставлен для обсуждения на встрече президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского, дата которой пока не определена. Позднее Трамп сообщил, что число пунктов в плане было сокращено с 28 до 22.

Как заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Москва располагает документом из 28 пунктов, других редакций этой программы российская сторона не видела. По словам министра, в РФ рассчитывают, что Вашингтон проинформирует Москву об итогах консультаций с Киевом и ЕС.