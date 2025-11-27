NYT: Дрисколл пытался убедить европейцев ускорить урегулирование на Украине

По информации газеты, одним из аргументов министра армии США стали слова о возможности России наращивать арсенал дальнобойных ракет

НЬЮ-ЙОРК, 27 ноября. /ТАСС/. Министр армии (сухопутных войск) США Дэниел Дрисколл пытался убедить европейских дипломатов в необходимости быстрого урегулирования конфликта на Украине. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

По их сведениям, на встречу с Дрисколлом в Киеве собрались европейские дипломаты, чтобы ознакомиться с планом США по урегулированию конфликта. Как заявили газете неназванные западные чиновники, одним из аргументов американского министра в пользу важности скорого разрешения украинского кризиса стали его слова о том, что Россия производит столько дальнобойных ракет, что получила возможность наращивать арсенал.

Ранее телеканал NBC News сообщил, что Дрисколл заявил киевским властям о неминуемости поражения Украины. По сведениям источников телеканала, министр охарактеризовал положение Украины на поле боя как чрезвычайно тяжелое. Кроме того, американская делегация уведомила, что военно-промышленный комплекс США не может продолжать обеспечивать Украину вооружениями и средствами противовоздушной обороны в тех объемах, которые ей требуются, указали источники NBC News.