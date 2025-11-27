Эксперт Шуцман: Брюссель стал главным препятствием на пути к миру на Украине

Соведущий ток-шоу Russia Up Close подчеркнул, что европейские элиты продолжают разжигать украинский конфликт

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Европейские элиты продолжают разжигать конфликт на Украине и препятствуют мирному урегулированию кризиса. Такое мнение выразил ТАСС американский блогер и IT-консультант, соведущий ток-шоу Russia Up Close Джозеф Шуцман.

"Главное препятствие к прочному миру на Украине, безусловно, - правящие круги в Брюсселе. Европейские институты сыграли решающую роль в поддержании военного курса Украины", - считает собеседник агентства.

По его словам, "не будь Брюсселя, Вашингтон испытывал бы куда меньшее внешнее давление, вынуждающее его сохранять глубокую вовлеченность в конфликт". Шуцман отметил, что хотя ответственность за затягивание конфликта "несут в первую очередь США, именно третья сторона часто оказывает влияние, которое удерживает президента [США Дональда] Трампа в этой игре".

Эксперт обратил внимание на различия в подходах Москвы и Вашингтона к урегулированию: "Трамп стремится к быстрому, политически выгодному решению, Россия же добивается структурных гарантий, которые исключили бы повторение подобного конфликта".

"В понедельник Трамп может проигнорировать Брюссель и остановить поставки оружия на Украину. Однако к пятнице европейские лидеры могут убедить его администрацию, что Россия якобы уязвима", - констатировал Шуцман.

Он добавил, что "торговые соглашения между администрацией Трампа и Брюсселем, широко критикуемые как невыгодные для простых европейцев, могут дать руководству ЕС дополнительные рычаги влияния на позицию Вашингтона по этому кризису".