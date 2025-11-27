США прекратили обработку всех иммиграционных запросов граждан Афганистана

Причиной для этого решения стала стрельба в центре Вашингтона

Редакция сайта ТАСС

ВАШИНГТОН, 27 ноября. /ТАСС/. Американские власти заявили о прекращении рассмотрения всех иммиграционных запросов, касающихся граждан Афганистана, после стрельбы в центре Вашингтона. Согласно заявлению Службы гражданства и иммиграции США, власти прекратили обработку таких заявлений "на неопределенный срок".

Как отметил ранее американский лидер Дональд Трамп, в США проверят всех граждан Афганистана, въехавших в страну во время пребывания на посту экс-президента Джо Байдена. Президент США дома подчеркнул, что американская администрация "сделает все необходимое, чтобы выслать" из США всех мигрантов, которые не любят страну и не приносят ей пользу.