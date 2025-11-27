Конгрессмен Гилл призвал к массовым депортациям после нападения на нацгвардию

Член Палаты представителей Конгресса США заявил, что власти могут "либо массово депортировать этих дикарей, либо пассивно сидеть и наблюдать, как разрушается" американская цивилизация

ВАШИНГТОН, 27 ноября. /ТАСС/. Член Палаты представителей Конгресса США Брэндон Гилл (республиканец от штата Техас) на фоне нападения гражданина Афганистана на двух военнослужащих Национальной гвардии в американской столице призвал начать массовые депортации.

"Подозреваемый является "гражданином Афганистана". Мы можем либо массово депортировать этих дикарей, либо пассивно сидеть и наблюдать, как разрушается наша цивилизация", - написал он в X.

В среду днем неизвестный открыл стрельбу по бойцам Нацгвардии рядом со сквером имени адмирала Дэвида Фаррагута в центре Вашингтона. Расстояние от места происшествия до Белого дома составляет около 300 м.