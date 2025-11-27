Госсовет КНР: сотрудничество AUKUS противоречит целям ДНЯО

Китайская сторона также выразила опасения, что определенные государства стремятся к абсолютному стратегическому превосходству, бесконтрольно повышая боеготовность и провоцируя блоковую конфронтацию

ПЕКИН, 27 ноября. /ТАСС/. Сотрудничество США, Австралии и Великобритании (AUKUS) в области атомных подводных лодок противоречит целям и задачам Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Об этом говорится в белой книге по контролю над вооружениями, разоружением и нераспространением оружия, опубликованной пресс-канцелярией Госсовета КНР.

"Сотрудничество в области атомных подлодок между США, Великобританией и Австралией подразумевает прецедент передачи военно-морских ядерных реакторов и оружейного высокообогащенного урана от государства, обладающего ядерным оружием, государству, им не обладающему. Это, очевидно, противоречит целям и задачам ДНЯО, а также серьезно подрывает режим ядерного нераспространения", - говорится в документе.

Китайская сторона также выразила опасения в связи с тем, что "определенные государства стремятся к абсолютному стратегическому превосходству, бесконтрольно повышая боеготовность и провоцируя блоковую конфронтацию <...> а также формируют военные союзы в Азиатско-Тихоокеанском регионе, осуществляя расширенное сдерживание, развертывая ракетные комплексы средней дальности наземного базирования, провоцируя региональную напряженность и серьезно подрывая безопасность и интересы стран АТР".