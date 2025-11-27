В Брюсселе назвали шантажом попытку США заставить ЕС смягчить цифровые правила

По словам зампреда Еврокомиссии Тереса Рибера, цифровые нормы Европы не должны иметь ничего общего с торговыми переговорами

БРЮССЕЛЬ, 27 ноября. /ТАСС/. Заместитель председателя Еврокомиссии (ЕК) Тереса Рибера, ответственная за вопросы конкуренции, обвинила администрацию президента США Дональда Трампа в использовании шантажа с целью заставить ЕС смягчить правила в сфере технологий.

"Мы не приемлем подобный шантаж", - заявила Рибера в интервью газете Politico, касаясь высказывания министра торговли США Говарда Латника в Брюсселе о том, что Вашингтон может изменить подход к тарифам на сталь и алюминий в случае пересмотра ЕС цифровых правил.

По словам зампреда ЕК, цифровые нормы ЕС не должны иметь ничего общего с торговыми переговорами. Подобные установки являются вопросом суверенитета и не должны быть предметом торговых переговоров. "Мы уважаем правила, какими бы они ни были на своем рынке - в сфере технологий, здравоохранения, стали, <...> автомобилей, стандартов" , - подчеркнула еврокомиссар. Она полагает, что в данном случае это "проблема США, их регулирования и суверенитета".

Такое вмешательство США в дела ЕС происходит, по данным издания, "в сложный момент текущих двусторонних торговых переговоров". Вашингтон считает законы сообщества, касающиеся цифровых услуг и рынков, дискриминационными, поскольку практически "все крупные технологические платформы, которые они регулируют, такие как Microsoft, Google или Amazon, являются американскими".

Как сообщалось ранее, администрация США планирует реализовать следующий этап торговых договоренностей с Евросоюзом и заключить с сообществом "обязывающее письменное соглашение". Белый дом "намерен решить не урегулированные до конца проблемы", включая вопросы, связанные с налогами на цифровые услуги, дискриминацией американских компаний и ценообразованием на фармацевтическую продукцию. В то же время американский чиновник заявил, что европейские запросы о дальнейшем снижении тарифов "не совпадают" с ходом переговоров. Подобная ситуация указывает, по его словам, на то, что рамочные условия, согласованные сторонами в июле, "должны полностью вступить в силу, прежде чем США продолжат снижение тарифов".

27 июля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент США Дональд Трамп договорились, что Вашингтон с 1 августа установит пошлины в размере 15% примерно на 75% ввозимых в США европейских товаров вместо 30-процентных пошлин на весь импорт из Европы, которые угрожал ввести Белый дом. При этом ЕС не будет взимать тарифы с американских товаров. Еврокомиссия обещала полностью запретить любые виды импорта в ЕС российских энергоресурсов и закупить американские нефть, газ, ядерное оборудование и топливо на $750 млрд, а также инвестировать $600 млрд в экономику США.