Институт имени Катона: 73% задержанных в США мигрантов не имели судимости

В закрытых статистических данных американской Иммиграционной и таможенной полиции зафиксировано, что 47% из них вообще никогда не привлекались к ответственности в той или иной форме

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 27 ноября. /ТАСС/. Подавляющее большинство задержанных Иммиграционной и таможенной полицией (ICE) США мигрантов ранее не имели судимости и не были причастны к совершению тяжких преступлений, вопреки риторике администрации американского президента Дональда Трампа. Об этом сообщил Институт имени Катона со ссылкой на закрытые статистические данные ICE.

Как указывает институт, из общего числа задержанных мигрантов в период с 1 октября по 15 ноября судимости за совершение насильственных преступлений ранее имели только 5%. Также 3% были осуждены за преступления имущественного характера, 6% были назначены наказания за преступления, связанные с нарушением правил дорожного движения, еще 3% причастны к преступлениям против общественного порядка. Также 5% были осуждены непосредственно за нарушения миграционного законодательства, еще 4% причастны к совершению других типов преступлений.

73% мигрантов на момент задержания сотрудниками ICE не имели судимости. 47% при этом вообще никогда не привлекались к ответственности в той или иной форме. Институт отмечает, что иммиграционная полиция применяет жесткие меры депортации прежде всего к тем мигрантам, которые не были замечены в общественно опасных деяниях, несмотря на публичную риторику. Ранее Трамп и руководители основных правоохранительных органов США в рамках проводимой кампании по борьбе с нелегальной миграцией неоднократно заявляли, что в первую очередь задержания направлены против "худших из худших", совершивших насильственные преступления в США.

Комментируя опубликованные институтом данные, Министерство внутренней безопасности США указало на то, что наличие или отсутствие судимости в данном контексте не имеет значения. "Сама основа этих рассуждений безумно опасна. Они считают, что если кто-то вломился в ваш дом, то он не должен сталкиваться с какими-либо последствиями, пока кого-нибудь не убьет или не изнасилует", - говорится в заявлении ведомства, опубликованном на его официальной странице в X.

Институт, в свою очередь, отметил несостоятельность этой аргументации министерства, так как миграционные органы массово аннулируют легальные статусы для сотен тысяч пребывающих в США иностранцев. В том числе предпринимаются попытки депортации тех, кто был рожден на территории США.

Ранее Трамп заявлял, что до его прихода к власти в 2025 году в страну нелегально въехали около 25 млн человек. Президент США неоднократно высказывался за ужесточение иммиграционной политики. После инаугурации он подписал указ о введении на границе США с Мексикой режима чрезвычайной ситуации. Трамп отметил, что намерен обеспечить проведение самой масштабной в американской истории операции по депортации нелегальных мигрантов.