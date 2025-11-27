ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Politico: ЕС начнет обсуждать 20-й пакет санкций против России в 2026 году

Еврокомиссия начнет вырабатывать предложения по новым санкциям в январе
Редакция сайта ТАСС
06:31

БРЮССЕЛЬ, 27 ноября. /ТАСС/. Евросоюз приступит к разработке 20-го пакета санкций против России в начале 2026 года. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на европейских дипломатов.

По их словам, Еврокомиссия начнет вырабатывать предложения по новым санкциям в январе. По данным Politico, рестрикции могут быть направлены на ограничение дохода РФ от экспорта энергоресурсов и так называемого теневого флота. 

БельгияРоссияСанкции в отношении России