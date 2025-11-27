В СБ Белоруссии назвали размещение "Орешника" в стране защитой ОДКБ с запада

По словам госсекретаря Совета безопасности республики Александра Вольфовича, это делается в противовес тому, что происходит на западных границах

БИШКЕК, 27 ноября. /ТАСС/. Размещение на территории Белоруссии ракетного комплекса "Орешник" позволит защитить западные рубежи Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом заявил государственный секретарь Совета безопасности республики Александр Вольфович.

"Мы [в Белоруссии] не увеличиваем численность своих вооруженных сил, мы делаем упор на качество и оснащение новыми наиболее современными средствами и размещение их на своей территории. В частности, размещение оперативно-тактического комплекса "Орешник" - это защита всей организации, только с запада. В противовес тому, что делается сегодня, к сожалению, на наших западных границах, рядом с нашей организацией на Западе", - сказал он на полях саммита ОДКБ в Бишкеке. Его словам приводит телеканал СТВ.