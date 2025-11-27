Страны ОДКБ приняли документы для укрепления силового потенциала организации

В ходе заседания Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей Советов безопасности организации были рассмотрены современные вызовы и угрозы коллективной безопасности и приоритетные направлениях деятельности в период председательства РФ в организации в 2026 году

Редакция сайта ТАСС

© Минобороны России/ ТАСС

БИШКЕК, 27 ноября. /ТАСС/. Министр обороны РФ Андрей Белоусов принял участие в заседании Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей Советов безопасности ОДКБ, которое прошло в Бишкеке. Стороны приняли несколько документов, направленных на укрепление силового потенциала организации, сообщили в Минобороны РФ.

"В ходе заседания были рассмотрены современные вызовы и угрозы коллективной безопасности и приоритетные направлениях деятельности в период председательства Российской Федерации в организации в 2026 году. На заседании принят ряд совместных документов, направленных на укрепление силового потенциала ОДКБ. В завершение работы совместного заседания подведены итоги деятельности Организации в межсессионный период и спланированы мероприятия на следующий год", - сообщили в российском военном ведомстве.