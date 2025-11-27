Экс-премьер Филат: Молдавия хочет замять скандал с транзитом оружия с Украины

Лидер молдавской проевропейской Либерально-демократической партии заявил, что слушания в парламенте на эту тему закончились ничем

Редакция сайта ТАСС

Владимир Филат © Вадим Денисов/ ТАСС

КИШИНЕВ, 27 ноября. /ТАСС/. Власти Молдавии пытаются замять скандал с транзитом через страну контрабандного оружия с Украины в страны ЕС. Об этом заявил бывший премьер, лидер проевропейской Либерально-демократической партии Владимир Филат, отметив, что слушания в парламенте по этому скандалу закончились ничем.

"Возможно ли создать схему контрабанды оружия без вовлечения представителей силовых ведомств, пусть даже среднего и низшего звена? А где были их руководители, в каком кластере спали управления собственной безопасности МВД и Таможенной службы? Где была СИБ (Служба информации и безопасности) - головное ведомство, отвечающее за безопасность страны? Не знали - плохо! Знали и покрывали - еще хуже!" - написал Филат в своем Telegram-канале.

Он раскритиковал прошедшие в парламенте слушания о контрабанде оружия. "Чем закончились слушания по делу о контрабанде оружия? Ничем. Пора прекращать эту пагубную практику с приглашением силовиков в парламент. Именно в МИД следует вызывать представителей наших властей - тех, кого с Молдовой, как и послов, мало что связывает - лишь "корочки". Также стоит пригласить их наставников и соглядатаев: иностранных советников, прочую челядь и предъявить им счета за газ в отопительный сезон", - подчеркнул Филат, который дал старт политической карьере президента Майи Санду, назначив министром в свой кабинет в 2012 году, а теперь жестко критикует, обвиняя в провальном управлении страной.

С требованием провести слушания и заседание Высшего совета безопасности по скандалу с контрабанде оружия выступили оппозиционные партии. Однако председатель парламентской комиссии по нацбезопасности, депутат правящей партии Лилиан Карп заявил, что эти слушания будут проводиться в закрытом режиме по соображениям секретности.

В ночь на 20 ноября таможня Румынии на границе с Молдавией на КПП Леушень - Албица задержала грузовик с оружием. По данным прокуратуры Молдавии, контрабандой с территории Украины пытались провезти 18 компонентов боеприпасов, 8 боеприпасов, переносной зенитный ракетный комплекс и дрон типа "Герань-2" с разобранным двигателем без элементов пиротехнического свойства. Прокуратура опровергла заявления ряда молдавских экспертов и политиков, что след контрабанды ведет к складам в Приднестровье, которые охраняют военнослужащие Оперативной группы российских войск. В Кишиневе было заведено уголовное дело по данному факту и начато расследование. В рамках открытого уголовного дела полиция уже задержала пятерых подозреваемых.