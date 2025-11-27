Лукашенко заявил, что в ОДКБ должны реагировать на милитаризацию в Европе

Европейские страны фактически переводят свою экономику на военные рельсы, отметил президент Белоруссии

Редакция сайта ТАСС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко © Павел Орловский/ БелТА/ ТАСС

БИШКЕК, 27 ноября. /ТАСС/. ОДКБ должна реагировать на милитаризацию европейских стран, которые фактически переводят свою экономику на военные рельсы. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на саммите Организации Договора о коллективной безопасности в Бишкеке.

"Европейские страны фактически переводят свою экономику на военные рельсы, наращивают инвестиции в оборонную промышленность, увеличивают объемы производства вооружений. Мы в ОДКБ должны на это реагировать и реагируем", - сказал он на заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ в узком составе. Слова президента приводит агентство БелТА.

Как подчеркнул Лукашенко, нужно постоянно адаптировать ОДКБ под меняющиеся вызовы и угрозы безопасности, чтобы она своевременно и максимально эффективно реагировала на них. "С военным компонентом, антикризисным инструментарием, борьбой с терроризмом и наркотрафиком у нас, вроде бы, система существует", - указал он. Лукашенко отметил, что развивается также сотрудничество в сфере кибербезопасности. Он поблагодарил киргизскую сторону за проведение конференции организации по этой теме.

В современной конфигурации безопасности на евразийском пространстве ОДКБ сохраняет свою актуальность, заявил белорусский лидер. По словам президента, востребованность организации подтверждается динамичным развитием всех ее составляющих - военно-политической, военно-технической, в сфере борьбы с транснациональными угрозами. Крайне важным Лукашенко считает начало работы по дальнейшему совершенствованию концептуальных документов ОДКБ. Глава республики выразил надежду, что она получит свое продолжение в ближайшей перспективе.