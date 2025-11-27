Лукашенко считает, что Украина пойдет на предложенный США мирный договор

По словам президента Белоруссии, мяч сейчас на украинской стороне

Редакция сайта ТАСС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко © Сергей Шелег/ БелТА/ ТАСС

БИШКЕК, 27 ноября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что украинские власти пойдут на предложенный Соединенными Штатами мирный договор.

"Еще раз подчеркиваю: мы поддерживаем ваши (России - прим. ТАСС) усилия по мирному договору с Украиной. Я вчера сказал: если американцы себя поведут как дипломаты и настоящие юристы, этот договор будет согласован. Поскольку уже основные моменты согласованы", - цитирует белорусского лидера агентство БелТА.

Лидер республики отметил, что сейчас мяч на украинской стороне. "И думаю, что в связи с теми событиями, которые развиваются на фронте, Украина пойдет на этот мирный договор. В противном случае потеряет страну полностью", - подчеркнул президент.

На прошлой неделе Вашингтон предложил план по украинскому урегулированию, состоящий из 28 пунктов. План вызвал недовольство партнеров Киева в Европе, которые стараются его существенно скорректировать. 23 ноября США и Украина провели в Женеве консультации по мирному плану Вашингтона, которые госсекретарь США Марко Рубио назвал "самыми продуктивными" за все время конфликта. По информации агентства РБК-Украина, делегации США и Украины согласовали большую часть из предложенного Вашингтоном плана, однако ряд пунктов оставлен для обсуждения на встрече Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа. Дата такой встречи пока не определена.