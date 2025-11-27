Лукашенко верит "как никогда", что конфликт на Украине близок к окончанию

Президент Белоруссии отметил, что в любой момент может быть непредвиденная ситуация, которая повернет обстановку вспять

Президент Белоруссии Александр Лукашенко © Сергей Шелег/ БелТА/ ТАСС

БИШКЕК, 27 ноября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что "как никогда" верит в то, что конфликт на Украине близок к окончанию.

"Как никогда верю [что конфликт близок к окончанию]", - приводит агентство БелТА слова главы государства. Вместе с тем президент заметил: "Это война, и в любой момент может быть непредвиденная ситуация, которая может в целом повернуть обстановку вспять. Война есть война".