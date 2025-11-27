В Белоруссии не исключили создание в будущем специальных кибервойск

По словам белорусского госсекретаря Совбеза Александра Вольфовича, все темы, связанные с искусственным интеллектом, "надо возводить на новый уровень"

Редакция сайта ТАСС

БИШКЕК, 27 ноября. /ТАСС/. Государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович допустил, что в будущем в республике могут быть созданы кибервойска.

"Все, что связано с искусственным интеллектом, надо возводить на новый уровень, об этом говорить и, соответственно, принимать решения. В частности, и в Беларуси такие решения будут. Предложено президенту провести в ближайшее время совещание. Закрытое, может быть, совещание. А может, посвятить отдельный Совет безопасности именно вопросам развития искусственного интеллекта", - сказал он на полях саммита Организации Договора о коллективной безопасности в Бишкеке.

По словам Вольфовича, которые приводит агентство БелТА, в Белоруссии может быть принято решение о создании кибервойск в составе вооруженных сил или других структур военной организации государства. "Президент это поддержал. Будем готовить это совещание уже где-то в первом квартале следующего года", - пояснил госсекретарь.

Он также сообщил, что вопрос развития искусственного интеллекта обсуждается с партнерами по ОДКБ. Для реагирования на соответствующие вызовы Вольфович считает необходимым развивать аналитический потенциал.