Азаров: Зеленский уволит Ермака, чтобы продержаться у власти еще какое-то время

Экс-премьер Украины убежден, что у Владимира Зеленского не будет другого выхода, кроме как решение об отставке главы своего офиса

Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак и Владимир Зеленский © REUTERS/ Violeta Santos Moura

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Владимир Зеленский рано или поздно отправит главу своего офиса Андрея Ермака в отставку, чтобы суметь продержаться у власти "еще хоть какое-то время". Такое мнение выразил экс-премьер Украины (2010-2014) Николай Азаров.

"По Ермаку: твердое убеждение, что у Зеленского просто другого выхода не будет (кроме решения об отставке - прим. ТАСС). Только вопрос - когда?" - написал политик в Telegram-канале.

Как объяснил экс-премьер, отставка Ермака нужна Зеленскому, чтобы продержаться у власти "еще хоть какое-то время", создавая видимость борьбы с коррупцией.

Азаров оценил положение Зеленского как безвыходное, ведь "если он не отправит Ермака в отставку, значит, он покровительствует всем коррупционным деяниям, если отправит, значит, подтвердит, что знает о коррупционных деяниях".

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура объявили о проведении масштабной операции под названием "Мидас" по раскрытию крупной коррупционной схемы в энергетике. Во главе схемы оказался бизнесмен и друг Зеленского Тимур Миндич. Он выехал с Украины за несколько часов до обысков и находится в Израиле. Обвинения по делу также были предъявлены бывшему вице-премьеру, экс-министру национального единства Алексею Чернышову, который приходится другом и кумом Зеленскому. 17 ноября появилась информация о том, что Ермак может фигурировать на пленках, сделанных в квартире Миндича, под псевдонимом Али-Баба.

Раскрытие коррупции в ближайшем окружении Зеленского спровоцировало глубокий кризис в Верховной раде. Партии "Европейская солидарность" и "Голос" потребовали от Зеленского уволить Ермака, отправить в отставку правительство и сформировать новую коалицию в парламенте с участием не только пропрезидентской партии "Слуга народа". Позже к требованиям присоединилась партия экс-премьера Украины Юлии Тимошенко. Кроме того, поступает все больше сообщений о расколе внутри правящей партии "Слуга народа", где ряд депутатов также заговорили о необходимости отправить Ермака в отставку.