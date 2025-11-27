Польша не собирается разрывать дипломатические отношения с Россией

Варшава приняла решение Москвы закрыть генконсульство республики в Иркутске, так как российская сторона руководствовалась принципом взаимности, указал пресс-секретарь польского МИД Мачей Вевюр

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Власти Польши не планируют разрывать дипломатические отношения с Россией. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь польского МИД Мачей Вевюр.

"Мне хотелось бы подчеркнуть, что мы не разрываем дипотношения с Россией", - отметил Вевюр на брифинге, трансляцию которого вел телеканал TVP Info. Представитель польского дипведомства добавил, что Варшава приняла решение Москвы закрыть генконсульство республики в Иркутске, поскольку российская сторона руководствовалась принципом взаимности. В то же время Вевюр утверждал, что польские власти не видят оснований для такого решения РФ.

Польский дипломат также предупредил, что у Варшавы осталось в запасе "несколько шагов" в случае обострения отношений между двумя странами, не уточнив, о каких шагах идет речь.

19 ноября глава МИД Польши Радослав Сикорский объявил о решении закрыть с 23 декабря последнее работающее на польской территории генконсульство РФ в Гданьске. Москва в качестве ответной меры приняла решение о закрытии с 30 декабря 2025 года генконсульства Польши в Иркутске.