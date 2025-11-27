Economist: переговоры по Украине могут затянуться еще на несколько месяцев

В газете отметили, что процесс будет также зависеть от обстановке на линии фронта

ЛОНДОН, 27 ноября. /ТАСС/. Переговоры по урегулированию конфликта на Украине могут продлиться еще несколько месяцев, несмотря на прогресс в сближении позиций Москвы и Киева. С таким утверждением выступил журнал The Economist со ссылкой на источники.

"Это не очередной раунд того, что мы видели раньше", - приводит издание слова западного дипломата, отметившего, что последние раунды американских переговоров оказались более существенными, чем раньше, как и давление, которое Вашингтон оказывает на Украину.

По мнению источника издания, до момента окончания переговоров может пройти еще несколько месяцев. Как отмечает газета, процесс будет в том числе зависеть от обстановки на линии фронта.

США ранее предложили план по украинскому урегулированию, состоящий из 28 пунктов. Документ вызвал недовольство Киева и его партнеров в Европе, которые попытались его существенно скорректировать. 23 ноября США и Украина провели в Женеве консультации по мирному плану. По утверждению агентства РБК-Украина, делегации согласовали большую часть предложенной Вашингтоном программы, однако ряд ключевых пунктов был оставлен для обсуждения на встрече президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского, дата которой пока не определена. Позднее Трамп сообщил, что число пунктов в плане было сокращено с 28 до 22.