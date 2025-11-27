Сийярто: Венгрия считает безумием прием Украины в Евросоюз

Глава венгерского МИД при этом отметил, что республика одобряет членство Сербии в организации

Редакция сайта ТАСС

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто © Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС

БЕЛГРАД, 27 ноября. /ТАСС/. Будапешт считает, что Сербия готова ко вступлению в Евросоюз, но называет безумными инициативы по быстрому приему Украины в состав сообщества. Об этом заявил в интервью Радио и телевидению Сербии министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

"Вступление Украины в Евросоюз несет только опасность для ЕС. Опасность войны, опасность коррупции, опасность украинской мафии, опасность нездоровой сельскохозяйственной продукции. В то время как Украина совершенно не готова и представляет опасность, многие европейские страны хотят принять Украину раньше Сербии. <...> Это безумие. Да - Сербии, нет Украине - такова наша позиция по вопросу членства в Евросоюзе", - отметил венгерский министр.

Сийярто подчеркнул, что политика расширения ЕС "полностью провалилась и весьма лицемерна". Он также сообщил, что сербская экономика демонстрирует "темпы роста, которым могут позавидовать многие европейские страны".

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 4 ноября заявил, что Будапешт не поддержит вступление Украины в ЕС и предлагает вместо этого установить между ними стратегическое партнерство.

Официальный статус кандидатов на членство в ЕС имеют Албания, Босния и Герцеговина, Грузия, Молдавия, Северная Македония, Сербия, Турция, Украина и Черногория. Брюссель оказывает давление на Сербию, чтобы заставить ее согласиться на предоставление этого статуса непризнанному Косову, что фактически равнозначно официальному признанию независимости края. Положение о "безальтернативности" будущего Балкан в составе Евросоюза содержалось в итоговой декларации саммита ЕС в греческих Салониках в 2003 году.