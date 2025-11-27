Для стрелявшего у Белого дома могут потребовать смертную казнь

Глава американского Министерства юстиции Пэм Бонди сообщила, что ждет прогноза медиков по состоянию двух раненых нацгвардейцев

НЬЮ-ЙОРК, 27 ноября. /ТАСС/. Министерство юстиции США будет добиваться смертного приговора для стрелявшего возле Белого дома, если раненые бойцы Национальной гвардии не смогут выжить. Об этом заявила глава ведомства Пэм Бонди.

"Они борются за жизнь. Если что-то случится, то могу сказать вам заранее, что мы сделаем все возможное, чтобы добиться смертной казни для этого монстра", - сказала она в интервью телеканалу Fox News.

Глава американского минюста добавила, что ее ведомство ждет прогноза от врачей относительно состояния двух раненых нацгвардейцев. "Мы молимся за то, чтобы они выздоровели, но в худшем случае [стрелявшему] грозит пожизненное заключение с обвинениями в терроризме", - добавила она.

Днем 26 ноября неизвестный открыл стрельбу по бойцам Нацгвардии рядом со сквером имени адмирала Дэвида Фаррагута в центре Вашингтона. Расстояние от места происшествия до Белого дома составляет около 300 м.

Два нацгвардейца и сам нападавший получили ранения и были госпитализированы. Президент США Дональд Трамп заявил, что бойцы нацгвардии находятся в тяжелом состоянии. Позже губернатор штата Западная Вирджиния Патрик Морриси сообщил, что оба раненых нацгвардейца умерли, а затем добавил, что эта информация нуждается в уточнении. На пресс-конференции глава Федерального бюро расследований Кэш Пател отметил, что пострадавшие живы и находятся в госпитале.

Министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм заявила, что подозреваемый прибыл в страну из Афганистана в 2021 году в рамках программы приема афганских союзников США после вывода американских войск из страны.