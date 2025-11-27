Ермак: переговоры Украины и США по мирному плану продолжатся в конце недели

Глава офиса Владимира Зеленского призвал "не терять производительность и работать быстро"

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Украинская и американская делегации в конце текущей недели продолжат переговоры в развитие достигнутых в Женеве результатов относительно мирного плана США. Об этом сообщил глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак.

Читайте также

Сокращение ВСУ и "трудные уступки". Главное о мирном плане США по Украине

"В конце этой недели продолжится совместная работа украинской и американской делегаций для развития результата, который был достигнут в Женеве. Важно не терять производительность и работать быстро", - написал он в Telegram-канале.

23 ноября США и Украина провели в Женеве консультации по мирному плану. По утверждению агентства РБК-Украина, делегации согласовали большую часть предложенной Вашингтоном программы, однако ряд ключевых пунктов был оставлен для обсуждения на встрече президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского, дата которой пока не определена. Позднее Трамп сообщил, что число пунктов в плане было сокращено с 28 до 22.

Ранее депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) сообщил в Telegram-канале, что министр армии (сухопутных войск) США Дэниел Дрисколл должен прибыть в Киев в четверг или пятницу. Американский президент Дональд Трамп поручил Дрисколлу вновь провести встречу с украинской стороной в Киеве для урегулирования конфликта. Кроме того, Трамп сообщил, что поручил своему спецпосланнику Стивену Уиткоффу отправиться в Москву для встречи с российским лидером Владимиром Путиным.

Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил в четверг, что приезд Уиткоффа в РФ ожидается на следующей неделе. На встрече российская сторона обсудит с представителем США американский мирный план по Украине, добавил Ушаков.