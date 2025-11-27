Молдавские общественники передадут Санду петицию против закрытия Русского дома

Ее подписали свыше 4 тыс. граждан республики

Редакция сайта ТАСС

Президент Республики Молдова Майя Санду © AP Photo/ Aurel Obreja

КИШИНЕВ, 27 ноября. /ТАСС/. Молдавские общественники передадут президенту Майе Санду петицию против закрытия Русского дома в Кишиневе, которую подписало свыше 4 тыс. граждан. Об этом сообщила корреспонденту ТАСС глава Русской общины Молдавии Людмила Лащенова.

"Принятый сегодня парламентом закон о закрытии Русского дома по процедуре будет направлен на подпись президенту. В этой связи мы в самое ближайшее время передадим в администрацию главы государства копии подписных листов, собранных в течение последних двух недель в поддержку Российского центра науки и культуры, на которых расписались свыше 4 тыс. граждан", - сказала Лащенова.

Парламент Молдавии одобрил денонсацию соглашения с Россией о функционировании Русского дома в Кишиневе. Такое решение было принято в окончательном чтении 57 голосами при 51 необходимом на заседании, которое транслируется на сайте законодательного органа. Денонсацию поддержали 52 депутата от правящей Партии действия и солидарности и пять от оппозиционной партии "Демократия дома".

Если Санду подпишет документ, как заявил вице-премьер, глава МИД Молдавии Михай Попшой, Кишинев официально уведомит российскую сторону о выходе из соглашения. По данным правительства Молдавии, для этого одна из сторон должна отказаться от его автоматического продления на следующие пять лет. Договор вступил в силу 4 июля 2021 года, поэтому выйти из него Молдавия сможет после 4 июля 2026 года.

Новость о решении закрыть Русский дом спровоцировала ряд акций протеста российских соотечественников в Кишиневе, которые собрали за последние две недели порядка 4 тыс. подписей за продолжение его работы. Посольство РФ назвало это решение очередным демаршем "с целью повышения градуса напряженности". Там также заявили, что Москва не заинтересована в обострении отношений.

Взаимопонимание между двумя странами стало ухудшаться после прихода к власти в Молдавии Санду в 2020 году, а также победы на выборах учрежденной ею проевропейской Партии действия и солидарности в 2021 году. В 2023 году из страны были высланы десятки российских дипломатов, а в Русском доме остался всего один командированный сотрудник.