Эстония готова направить военных на Украину после заключения мира

Премьер-министр Кристен Михал напомнил, что власти республики выражали готовность отправить на Украину роту военных

Редакция сайта ТАСС

БЕРЛИН, 27 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Эстонии Кристен Михал подтвердил, что его страна готова направить своих военнослужащих на Украину в рамках контингента "коалиции желающих", но только в случае заключения соглашения о мире.

На совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем в Берлине он напомнил, что власти Эстонии выражали готовность отправить на Украину роту военных, если будут заключены мирные договоренности. "Однако мы должны подумать, как это будет конкретно выглядеть - на море, на суше", - добавил он. "Я подчеркиваю еще раз: для того, чтобы наши солдаты в этом участвовали, необходимо конкретное соглашение о мире", - подчеркнул эстонский политик.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее заявил, что обеспечение гарантий безопасности Украины путем "иностранной военной интервенции на какую-то часть украинской территории" для России будет неприемлемым.