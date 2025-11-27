В Польше заочно арестовали двух украинцев, обвиняемых в подрыве железной дороги

Пресс-секретарь Национальной прокуратуры республики Пшемышлав Новак рассказал, что направит в Окружной суд Варшавы запрос на выдачу европейского ордера на арест в отношении двух украинцев

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Районный суд в Варшаве постановил заочно арестовать на два месяца граждан Украины Евгения И. и Александра К., обвиняемых в подрыве железной дороги на востоке страны. Об этом сообщил журналистам представитель Национальной прокуратуры республики Артур Казновский.

"Суд удовлетворил ходатайства прокуратуры и применил временный арест на два месяца с момента задержания к Евгению И. и Александру К., подозреваемым в диверсиях на железной дороге", - заявил Казновский, трансляцию пресс-конференции вел телеканал TVP Info. Пресс-секретарь ведомства Пшемышлав Новак добавил, что прокуратура уже сегодня либо завтра направит в Окружной суд Варшавы запрос на выдачу европейского ордера на арест в отношении двух украинцев.

Утром 16 ноября в столичном Мазовецком воеводстве машинист поезда обнаружил повреждение железнодорожных путей, ведущих к погранпереходу "Дорохуск" на границе с Украиной. Движение было остановлено, в результате никто не пострадал. 17 ноября польский премьер-министр Дональд Туск заявил, что рельсы были повреждены в результате взрыва, и назвал инцидент диверсией. Исполнители подрыва путей - граждане Украины Александр К. и Евгений Б. - покинули польскую территорию через КПП в Тересполе на границе с Белоруссией.