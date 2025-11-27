Рютте не смог верно назвать количество стран, основавших НАТО

Генсек альянса заявил, что организацию основали 10 стран в 1949 году

Редакция сайта ТАСС

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте © AP/ Virginia Mayo

БРЮССЕЛЬ, 27 ноября. /ТАСС/. Генсек НАТО Марк Рютте продемонстрировал на пресс-конференции в ходе своего визита в Рейкьявик, что не знает, сколько стран основали НАТО в 1949 году. Эту пресс-конференцию транслировала пресс-служба НАТО.

"Исландия - это одна из стран - основательниц НАТО. Насколько я помню, их было 10 в 1949 году, - сказал Рютте. Однако из зала его немедленно поправили, что их было 12.

"Да, в 1949 году их было 12, - поправился Рютте. - И Исландия была одной из 12 стран - основательниц НАТО. Она остается очень важным членом альянса, который играет очень важную роль на Крайнем Севере".

Рютте призвал Исландию наращивать военные расходы и готовиться к противостоянию на Крайнем Севере с Россией и Китаем, "который не входит в число арктических держав, но который очень активен на Крайнем Севере".

Организация Североатлантического договора (НАТО) была основана в 1949 году. Базовый Вашингтонский договор альянса о коллективной безопасности подписали 4 апреля 1949 года главы МИД 12 стран: США, Канады, Великобритании, Франции, Италии, Португалии, Бельгии, Нидерландов, Люксембурга, Норвегии, Дании и Исландии.

НАТО прошла 10 волн расширения, из них 3 в период холодной войны - в 1952, 1955, 1982 годах, и 7 после ее завершения - в 1999, 2004, 2009, 2017, 2020, 2023, 2024 годах. Сейчас в НАТО входят 32 страны.