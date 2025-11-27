Мерц попытается отговорить Трампа от решения не приглашать ЮАР на G20

Канцлер ФРГ также выразил сожаления по поводу отсутствия американского правительства на саммите в Йоханнесбурге

БЕРЛИН, 27 ноября. /ТАСС/. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц сообщил, что будет пытаться отговорить президента США Дональда Трампа от решения не приглашать ЮАР на саммит G20 во Флориду в 2026 году. Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с премьер-министром Эстонии Кристеном Михалом в Берлине.

"Я сожалел по поводу того, что американского правительства не было в конце прошлой недели в Йоханнесбурге [на саммите G20]", - сказал Мерц, отметив, что, по его оценке, тем самым администрация США "отказывается от влияния на часть мира, которая становится все важнее".

"Я попытаюсь, в том числе во время моих переговоров и встреч с американским президентом - до встречи G20 в США, убедить в том, что было бы хорошо пригласить в Америку всех членов G20, поскольку это один из важнейших многосторонних форматов, которые мы пока имеем в мире", - отметил канцлер. "G7 и G20, на мой взгляд, являются форматами, которые не следует без необходимости делать меньше, чем они есть", - добавил Мерц.

Трамп 26 ноября в Truth Social сообщил, что "ЮАР не получит приглашение на G20 в 2026 году" во Флориде. Президент США утверждал, что "ЮАР продемонстрировала миру, что она больше не являются страной, достойной членства", имея в виду членство ЮАР в Группе двадцати.

США бойкотировали саммит G20, который прошел под председательством ЮАР в Йоханнесбурге 22-23 ноября. Причина - несогласие Вашингтона с его повесткой дня. Председательство США в двадцатке начинается 1 декабря текущего и продлится 12 месяцев. Трамп объявил, что саммит G20 пройдет в 2026 году во Флориде.