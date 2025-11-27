Фицо: Киев проигрывает в конфликте, и деньги ЕС должны идти на ее восстановление

По словам премьер-министра Словакии, страны ЕС больше не хотят предоставлять свои деньги и поэтому обсуждают идею конфискации российских активов для последующей передачи их на военные нужды Украины

Редакция сайта ТАСС

БРАТИСЛАВА, 27 ноября. /ТАСС/. Украина проигрывает и Евросоюз более не хочет направлять Киеву собственные средства для покрытия военных расходов. Такое мнение выразил премьер-министр Словакии Роберт Фицо, отвечая на вопросы депутатов Национального совета (парламента) республики.

"Украина проигрывает войну. У нее нет средств, - сказал премьер, выступление которого опубликовано на сайте парламента. - Значительная часть государств - членов [Евросоюза] уверены, что деньги следует и далее посылать на Украину невзирая на то, какие коррупционные скандалы были там в последнее время".

Между тем, по словам Фицо, в некоторых европейских странах перестают доверять Украине из-за коррупционных скандалов. Возникают вопросы по поводу способности украинских властей обеспечить процесс использования по назначению выделяемых денег. Страны ЕС, как полагает премьер Словакии, больше не хотят предоставлять Украине свои деньги и поэтому обсуждают идею конфискации российских активов для последующей передачи их на военные нужды Киева.

Премьер считает возможным использование заблокированных российских активов, но только для послевоенного восстановления Украины. Причем, по его мнению, это возможно только при согласии РФ, и если такой вариант будет частью плана мирного урегулирования.

Из конфликта на Украине, как прогнозирует Фицо, Россия выйдет "абсолютным победителем". Он выразил надежду, что Киев станет конструктивным участником переговоров о мирном урегулировании, а ЕС не будет им препятствовать.

При этом премьер подчеркнул, что "спор не удастся завершить" без территориальных изменений. "Сегодня никто в этом не сомневается", - сказал он. Крым, Донбасс и часть других областей, по его словам, останутся под контролем РФ.