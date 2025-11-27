TA-3: МО Словакии оспаривает решение о прекращении расследования передачи МиГ-29

По информации телеканала, краевая прокуратура в Братиславе прекратила расследование, констатировав, что это действие прежних властей не является уголовным преступлением

ПРАГА, 27 ноября. /ТАСС/. Минобороны Словакии оспаривает решение о прекращении расследования законности передачи бывшими властями республики истребителей МиГ-29 Украине. Об этом сообщил телеканал TA-3.

Краевая прокуратура в Братиславе прекратила расследование, констатировав, что это действие прежних властей не является уголовным преступлением. Министр обороны Словакии Роберт Калиняк назвал это решение скандальным. Год назад стало известно, что действующие словацкие власти приступили к расследованию законности передачи их предшественниками военной техники в дар Киеву.

Действующее словацкое правительство социал-демократа Роберта Фицо считает, согласно заявлениям его представителей и самого премьера, что безвозмездная передача военной техники Украине, совершенная бывшим кабинетом министров, состоящим из представителей либеральных партий, нанесла ущерб безопасности Словакии, оставив республику без эффективных средств ПВО.