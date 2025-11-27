В Будапеште прошел антивоенный митинг против политики ЕС и НАТО

Руководитель НПО "Венгерский круг мира" Эндре Шимо обратил внимание, что отказ учитывать интересы Москвы в сфере международной безопасности создает угрозу глобального конфликта

Редакция сайта ТАСС

© Иван Лебедев / ТАСС

БУДАПЕШТ, 27 ноября. /ТАСС/. Антивоенный митинг протеста против политики Евросоюза и НАТО, направленной на продолжение конфликта на Украине и конфронтацию с Россией, состоялся в Будапеште. Он прошел по инициативе коалиции венгерских общественных и политических организаций "Форум за мир", выступающей в поддержку миротворческих усилий премьер-министра Виктора Орбана.

Акция состоялась в час пик в одном из самых многолюдных мест венгерской столицы - на площади Западного вокзала - с участием активистов антивоенного объединения. Она оказалась немногочисленной, но, как рассказал в беседе с корреспондентом ТАСС руководитель НПО "Венгерский круг мира" Эндре Шимо, главная задача заключалась в том, чтобы сотни людей, проходящих мимо, собравшихся на остановках транспорта, направляющихся в торговый центр, спешащих к поездам и электричкам, смогли услышать призыв к миру и предостережение против войны в Европе.

Выступая на митинге, он обратил внимание, что настрой лидеров ЕС и НАТО на конфронтацию с Россией, отказ учитывать интересы Москвы в сфере международной безопасности, попытки использовать Украину для достижения своих политических целей создает угрозу глобального конфликта. "В Европе мы, венгры, почти единственные, кто хочет жить в мире с русскими. Ведущие державы Западной Европы готовятся к войне, они предпочли бы направить свои армии на Украину. Их интересует не судьба (Владимира) Зеленского, а природные богатства России. Некоторые даже рискнули бы развязать ядерную войну, лишь бы заполучить в свои руки российскую нефть, газ, не говоря уже обо всем остальном", - сказал Шимо.

Он считает, что Венгрии "очень повезло, потому что у нее есть правительство, которое руководствуется здравым смыслом". "Мы знаем, что это правительство не является непререкаемым моральным авторитетом, но не может быть никаких сомнений в том, что оно хочет мира", - отметил глава НПО.

Антивоенная кампания

"Мы хотим жить в мире и поддерживать хорошие отношения как с Востоком, так и с Западом. Мы считаем, что Россия имеет такое же право на безопасность, как и остальные страны", - подчеркнул Шимо, добавив, что НАТО не может претендовать на безопасность, если отказывает в этом другим.

"Сегодня на Украине не было бы войны, если бы НАТО признала право России на безопасность в 2021 году и выполнила законные требования Москвы. В Восточной Европе был бы мир, если бы НАТО не нарушила свое обещание не расширяться на Восток и не проигнорировала Минские соглашения (по Украине)", - сказал руководитель "Венгерского круга мира". Он также предложил "не забывать, что Киев сделал с русскими, живущими в Донбассе". По его словам, "лжецы и организаторы геноцида пытались определить будущее мира, пока не уперлись в стену".

"Мы хотим видеть нейтральную Украину в качестве нашего соседа. Такую, которая перестанет угрожать другим и не позволит использовать себя в качестве инструмента против других. Мы хотим видеть Украину, правительство которой не будет взрывать российский нефтепровод, ведущий в Венгрию, и выступать с угрозами, что ее армия дойдет до озера Балатон за два часа. Мы хотим, чтобы Украина не отказывала в свободе ни одному из своих национальных меньшинств, а, наоборот, обеспечивала их автономию и самоопределение", - заявил Шимо.

Он сообщил, что нынешний митинг является частью общенациональной антивоенной кампании, которую начинает "Форум за мир".

Серию антивоенных мероприятий проводит также правящая партия "ФИДЕС - Венгерский гражданский союз". 23 октября она организовала в Будапеште многотысячный "Марш мира" и митинг на площади у здания парламента, где выступил Орбан. 15 ноября партийные активисты ФИДЕС устроили большой сбор в Дьёре на северо-западе страны. В декабре такие акции пройдут еще в нескольких городах. Они направлены также на поддержку правительства в преддверии парламентских выборов, запланированных в Венгрии на апрель 2026 года.