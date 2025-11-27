Нидерландский депутат Деккер: ЕС живет иллюзиями о победе Киева

По словам Ральфа Деккера, своей поддержкой Украины европейские страны препятствуют реализации мирных инициатив США

ГААГА, 27 ноября. /ТАСС/. Страны ЕС, верящие в будущую "победу" киевского режима, живут в "иллюзорном мире" и своей поддержкой Украины препятствуют реализации мирных инициатив США. Об этом заявил депутат парламента Нидерландов от правой партии "Форум за демократию" Ральф Деккер.

"Кажется, что европейские страны живут в иллюзорном мире. Россия же приближается к полному уничтожению украинской военной машины, которую НАТО выстраивала более десятка лет", - заявил он, выступая на дебатах в законодательном органе. Парламентарий отметил, что с приходом к власти в США президента Дональда Трампа "диалог с Россией, к счастью, возобновился", тогда как "европейские страны, за исключением Венгрии, пренебрегли поиском конструктивных дипломатических путей".

Деккер подчеркнул, что американский президент намерен "как можно скорее положить конец конфликту", несмотря на сопротивление внутри американского истеблишмента, в Европе и в Киеве. Он напомнил, что встреча президента РФ Владимира Путина с Трампом в Анкоридже стала "обнадеживающим событием", после которого между странами продолжаются контакты на различных уровнях.

При этом политик указал, что страны ЕС и Украина, не желающие учитывать интересы России в урегулировании конфликта, в ответ на презентацию Вашингтоном мирного плана сформулировали альтернативный пакет предложений, куда включили неприемлемые для Москвы условия, такие как возможность членства Киева в НАТО и предоставление ему "гарантий безопасности" по аналогии со статьей 5 Североатлантического договора.

"Очевидно, что с такой позиции вести мирные переговоры с Россией невозможно", - констатировал он. При этом, по оценке Деккера, американские предложения "выглядят жизнеспособными и реалистичными".

Парламентарий отметил, что европейская позиция "торпедирует" миротворческие усилия США и приближает момент полной капитуляции Киева. "Мы ведем себя так, будто мы победители. Но становится все более очевидно, что проигрываем именно мы", - резюмировал он. На этом фоне Деккер призвал власти Нидерландов настаивать на "умеренной позиции" в рамках проукраинской "коалиции желающих" и "не мешать реализации" американских мирных инициатив.

О плане Трампа

США ранее предложили план по украинскому урегулированию, состоящий из 28 пунктов. Документ вызвал недовольство Киева и его партнеров в Европе, которые попытались его существенно скорректировать. 23 ноября США и Украина провели в Женеве консультации по мирному плану. По утверждению агентства РБК-Украина, делегации согласовали большую часть предложенной Вашингтоном программы, однако ряд ключевых пунктов был оставлен для обсуждения на встрече Дональда Трампа и Владимира Зеленского, дата которой пока не определена. Позднее Трамп сообщил, что число пунктов в плане было сокращено с 28 до 22.

Президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов о плане Трампа, заявил, что перечень пунктов США по Украине "может быть положен" в основу будущих договоренностей. В первой половине следующей недели в Москву на переговоры прибудет американская делегация, состав которой определит Трамп.