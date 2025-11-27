Premium Times: Нигерия утвердила членов рабочей группы по безопасности с США

В ее состав с нигерийской стороны войдут главы МИД, Минобороны, МВД, Национального агентства разведки, начальник генштаба ВС, а также генеральный инспектор полиции

ХАРАРЕ, 27 ноября. /ТАСС/. Президент Нигерии Бола Тинубу назначил членов нигерийской части совместной с США рабочей группы по решению проблем безопасности. Решение о формировании такой группы было принято во время недавнего визита в Вашингтон национального советника по безопасности Нуху Рибаду, сообщила газета Premium Times.

Рибаду возглавит нигерийскую часть группы, в которую войдут министр иностранных дел Юсуф Туггар, главы Минобороны и МВД Мохаммед Бадару и Олубунми Тунджи-Оджо, начальник генштаба ВС Нигерии Олуфеми Олуйеде, генеральный директор Национального агентства разведки Мохаммед Мохаммед, генеральный инспектор полиции Кайоде Эгбетокун.

24 ноября делегация Нигерии во главе с Рибаду договорилась в Вашингтоне об укреплении сотрудничества в сфере безопасности с США.

1 ноября президент США Дональд Трамп заявил, что поручил Пентагону подготовить потенциальные силовые меры против "исламских террористов" в Нигерии в целях защиты христиан. Ранее он выступил с утверждением, что христиане в Нигерии подвергаются экзистенциальной угрозе, и пообещал их защищать. Президент Нигерии отверг эти обвинения, заявив, что характеристика африканской республики как страны религиозной нетерпимости не отвечает реалиям и что такие оценки не принимают во внимание усилия его правительства по защите свобод вероисповедания и совести для всех нигерийцев.