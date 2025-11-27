Депутат Рады попросил Орбана поднять тему оправдания политзаключенных на Украине
МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Оппозиционно настроенный депутат Рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО, обратился к премьер-министру Венгрии Виктору Орбану с просьбой обратить внимание на тему реабилитации политзаключенных на Украине и не желающих воевать украинцев.
"Обратился к премьер-министру Венгрии Виктору Орбану <...>. Мы просим вас во время миротворческой миссии акцентировать внимание российской стороны на том, что обязательным условием мирного соглашения по Украине должна быть реабилитация всех политзаключенных и преследуемых за нежелание воевать в этой бессмысленной войне", - написал он в своем Telegram-канале.
27 ноября президент РФ Владимир Путин сообщил, что российская сторона находится в контакте с Будапештом по поводу возможного визита Орбана в Москву.