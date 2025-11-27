Поверенный в делах Белоруссии: без мер по деэскалации Евразию ждет катастрофа

Нужно остановить гонку вооружений, заявил Сергей Панасюк

БРЮССЕЛЬ, 28 ноября. /ТАСС/. Евразия окажется на грани глобальной катастрофы, если не остановить гонку вооружений и не принять совместных мер по деэскалации нынешнего кризиса безопасности, частью которого является конфликт на Украине. Об этом заявил временный поверенный в делах Белоруссии в Бельгии Сергей Панасюк, выступая на российско-белорусской презентации для дипкорпуса Брюсселя в посольстве РФ на тему "Евразийская безопасность: вызовы и перспективы".

"Если мы не примем совместные меры по деэскалации ситуации и остановке гонки вооружений, Евразия окажется на пороге нового регионального конфликта, который может скатиться к глобальной катастрофе", - заявил он, обращаясь к собравшимся руководителям более 50 дипмиссий государств мирового большинства, представителям международных и региональных организаций, депутатам Европарламента и представителям экспертного сообщества Бельгии.

"Причины этого понятны. Игроки, которые продолжают верить иллюзиям о своем доминировании, не могут признать тот факт, что они постепенно теряют контроль над ситуацией. Поэтому они направляют все свои ресурсы, которые еще весьма значительны, на восстановление статус-кво: вводят санкции, распространяют пропаганду в киберпространстве и СМИ, закрывают и минируют границы, и, в конечном итоге, используют военную силу", - отметил белорусский дипломат.

Он подчеркнул, что в ответ на эту ситуацию, "белорусская сторона выступила с инициативой о разработке Евразийской хартии многообразия и многополярности, которая может стать обновленным базисом для формирования новой архитектуры безопасности на нашем континенте".

Панасюк ознакомил представителей дипкорпуса Брюсселя с российско-белорусским видением Евразийской хартии, отметив, что базовые принципы этого документа включают опору на международное право и уважение многообразия мира, приверженность многополярности, восстановление центральной роли ООН, укрепление и консолидацию евразийского пространства. "Многополярность сегодня - это не выбор, а объективная реальность, в которой Евразия - географический центр и основа формирующегося миропорядка", - подчеркнул белорусский временный поверенный.