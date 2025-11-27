El Universal: генпрокурор Мексики подал прошение об отставке

Пост 86-летний Алехандро Гертс Манеро занимает с января 2019 года

МЕХИКО, 28 ноября. /ТАСС/. Генеральный прокурор Мексики Алехандро Гертс Манеро подал в Палату сенаторов (верхняя палата парламента) прошение об отставке. Об этом сообщает газета El Universal со ссылкой на источники в заксобрании.

Согласно публикации, обращение 86-летнего Гертса Манеро поступило в Сенат утром 26 ноября. После его регистрации законодательный орган созвал заседание для рассмотрения прошения.

Гертс Манеро занимает пост генерального прокурора с января 2019 года. Срок его полномочий истекал в январе 2028 года. Он стал первым руководителем нового автономного ведомства после преобразования прежней Федеральной прокуратуры в Генеральную прокуратуру Республики. До своего назначения занимал различные должности в органах безопасности и преподавал в ведущих юридических и академических учреждениях страны.