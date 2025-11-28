В Венесуэле заявили об укреплении стратегического сотрудничества с Россией

КАРАКАС, 28 ноября. /ТАСС/. Венесуэла и Россия укрепляют стратегическое сотрудничество и расширяют торгово-экономические связи. Об этом по итогам XIX заседания Межправительственной российско-венесуэльской комиссии высокого уровня в Москве заявила исполнительный вице-президент Венесуэлы Делси Родригес, которая принимала участие в заседании в режиме видеоконференции.

"Договор о стратегическом партнерстве и сотрудничестве, подписанный президентами [России] Владимиром Путиным и [Венесуэлы] Николасом Мадуро, ратифицированный парламентами обеих стран, служит основой для дальнейшего развития двухсторонних отношении", - заявила Родригес в эфире телеканала Venezolana de Televisión. Она сообщила, что в ходе заседания были "подписаны новые соглашения и достигнут прогресс в сферах энергетики, газа, транспорта, спорта, культуры и финансов, включая расширение использования карты "Мир" в Венесуэле".

Родригес отметила, что планируется заключить новые соглашения в области агропродовольственной промышленности с целью стимулирования экспорта из Венесуэлы какао, кофе и морепродуктов. В области здравоохранения она выделила протоколы по разработке вакцин против рака и производству инсулина.

Исполнительный вице-президент подчеркнула, что Россия и Венесуэла занимают на международной арене позицию "под флагом мира, стабильности, сотрудничества, взаимовыгодной торговли и соблюдения международного права". Родригес указала, что обе страны "строят новый миропорядок, основанный на уважении, стремлении к международному миру и стабильности".