Трамп изучает вопрос о депортации семьи стрелявшего в патрульных у Белого дома

Ситуацию президент США назвал трагической

ВАШИНГТОН, 28 ноября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп сообщил, что его администрация рассматривает вопрос о депортации членов семьи человека, который открыл огонь по патрулю Нацгвардии возле Белого дома.

Журналисты спросили, планирует ли он депортировать жену и пятерых детей преступника, которые проживают в штате Вашингтон. "Ну, мы сейчас изучаем этот вопрос. Мы рассматриваем всю ситуацию вокруг семьи. Это трагическая ситуация", - сказал Трамп.

26 ноября днем мужчина открыл стрельбу по бойцам Нацгвардии рядом со сквером имени адмирала Дэвида Фаррагута в центре Вашингтона. Расстояние от места происшествия до Белого дома составляет около 300 м.

Сам нападавший и два нацгвардейца получили ранения и были госпитализированы. Позже одна из военнослужащих умерла от полученных травм.

Министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм заявила, что подозреваемый прибыл в страну из Афганистана в 2021 году в рамках программы приема афганцев в США после вывода американских войск из этой страны.