ЦТАК: военная активность США подрывает стабильность на Корейском полуострове

В качестве примера подобных действий приводятся совместные учения США и Республики Корея около города Пхёнтхэк

СЕУЛ, 28 ноября. /ТАСС/. "Безрассудная военная активность" США, включая учения, провоцирует нестабильность на Корейском полуострове и за его пределами. Об этом говорится в комментарии Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК).

"Безрассудная военная активность США, которая наблюдается с начала этого года, серьезно угрожая стратегической стабильности на Корейском полуострове и в прилегающем регионе, становится все более явной даже сейчас, под конец года", - считают журналисты. В качестве примера ЦТАК приводит совместные учения Республики Корея и США вблизи города Пхёнтхэк, к которым были привлечены эсминец, противолодочный вертолет и патрульный самолет, а также переброску истребителей F-16 на юг Корейского полуострова и создание усиленного крыла.

"Цель этих действий заключается в силовом сдерживании нашей и других стран региона, в обеспечении превосходства в воздухе на случай чрезвычайной ситуации", - полагает ЦТАК. "Под типичным предлогом "плановых учений" нельзя скрыть агрессивность провокационных действий, в которых воинственный и наступательный характер достигает максимума, а также тот факт, что именно США являются злокачественным фактором, повышающим риск вооруженного столкновения", - сказано в комментарии.

ЦТАК указывает, что действия США подрывают интересы безопасности других стран региона. "21 ноября через СМИ стало известно, что американская морская пехота организовала передний логистический пункт на японском острове Йонагуни, который находится вблизи Тайваньского пролива", - говорится в публикации.

"Поддержание готовности к конфронтационным действиям враждебных государств и к тому, что может за ними последовать, - это постоянный принцип и неизменная позиция нашего государства. Мы уже предупреждали, что все угрозы нашей сфере безопасности находятся под прицелом и будут контролироваться должным образом", - говорится в публикации. ЦТАК считает, что в ответ на "обновление рекордов в демонстрации силы с американской стороны" КНДР будет активнее использовать право на защиту собственных интересов и безопасности.